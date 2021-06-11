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الجمعة، 11-06-2021 06:56 م

الأمير علي يصل الكويت لمؤازرة المنتخب الوطني

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الأمير علي بن الحسين


الوكيل الإخباري - وصل سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، اليوم الجمعة إلى العاصمة الكويتية الكويت، لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته المهمة والمرتقبة أمام نظيره الكويتي.

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وتقام المباراة في الكويت مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.


وأكد وفد اتحاد الاعلام الرياضي الأردني المرافق للمنتخب، أن سمو الأمير علي والوفد المرافق، وصل إلى الكويت وكان في استقبالهم رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف.


ويتصدر منتخب أستراليا المجموعة برصيد 18 نقطة ثم المنتخب الوطني برصيد 13 والكويت 10 ونيبال 6 والصين تايبة بدون نقاط.

 

المصدر : بترا 

 

 

 




 

 


 

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