الأمير علي يغرد بشأن حال ملاعب كرة القدم في الأردن

الوكيل الإخباري - انتقد رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، الجهات المسؤولة عن صيانة الملاعب في بلاده.



وقال الأمير الأردني في تغريدة على موقع "تويتر": "الاتحاد الأردني غير مسؤول عن صيانة الاستادات التي تقام عليها البطولات المحلية والدولية. ستاد عمان تستصلحه الحكومة اليوم واقعيا لاستضافة المنتخب الإسباني. إنما الاستادات عامة وتلك التي تحمل أسماء الملك عبد الله والملك حسين والأمير حسن والأمير محمد تفتقر أي اهتمام.. إلى متى؟".



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يذكر أن المنتخب الأردني سيواجه نظيره الإسباني وديا في 17 نوفمبر المقبل في عمان، وذلك ضمن تحضيرات منتخب "لاروخا" لمونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي.

الاتحاد الاردني غير مسؤول عن صيانة الاستادات التى تقام عليها البطولات المحلية و الدولية. ستاد عمان تستصلحه الحكومة اليوم واقعيا لاستضافة المنتخب الاسباني. انما الاستادات عامة و تلك التى تحمل اسماء الملك عبدالله والملك حسين و الامير حسن و الامير محمد… تفتقر اي اهتمام.. الى متى؟ pic.twitter.com/f9UYSlNYj7 October 3, 2022

ملاعب

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