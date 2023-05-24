الأمير علي يوجه رسالة دعم للاتحاد الفلسطيني

الوكيل الإخباري - وجه الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، رسالة دعم للاتحاد الفلسطيني للعبة، برئاسة جبريل الرجوب.



وقال الأمير علي في رسالته: "تلقينا بكل فخر وتقدير رسالة مشاركتنا في افتتاح ستاد بيليه، بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية".



وتابع: "ونؤكد مجدداً على استمرار الدعم في كافة قضاياكم العادلة".



وجدد الأمير علي التزام بلده الكامل تجاه قضايا وهموم الرياضة الفلسطينية وأهمية تسليط الضوء عليها، خاصة حق الملعب البيتي واللعب في فلسطين.



وأكد أن استمرار دعم الاتحاد الأردني لشقيقه الفلسطيني لكرة القدم هو امتداد طبيعي للعلاقة الفلسطينية الأردنية التاريخية والراسخة لمواجهة التحديدات التي تواجه الرياضة الفلسطينية.



وكان الأمير علي بن الحسين، ومعه الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وعضو تنفيذية الفيفا عن آسيا، وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي عن قارة أفريقيا، حضروا افتتاح ملعب بيليه ببيت لحم، وشاهدوا اللقاء الدولي الذي جمع الأولمبي الفلسطيني والأولمبي الأردني، الذي انتهى لصالح النشامى (2-1).

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