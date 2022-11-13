الأمير فيصل بن الحسين يُشارك بالمؤتمر العالمي للمرأة والرياضة

الوكيل الإخباري - يُشارك سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، بالمؤتمر العالمي للمرأة والرياضة (IWG 2022) بنسخته الثامنة، الذي تستضيفه مدينة أوكلاند النيوزيلندية، خلال الفترة من 14 إلى 17 من الشهر الحالي، مندوباً عن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

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ويلقي سموه، خلال المؤتمر، كلمة يتناول فيها التطورات التي شهدتها رياضة المرأة في السنوات الأخيرة وزيادة حضورها في الهيئات الرياضية ومناصب صنع القرار، بحسب بيان صادر عن اللجنة الأولمبية الأردنية اليوم الأحد.

ويتضمن المؤتمر العالمي للمرأة والرياضة، أكثر من 220 جلسة ويتحدث فيه زهاء 500 مشارك، على مدار أيام المؤتمر الأربعة، مع حضور 1200 شخصية من 300 منظمة سيمثلون أكثر من 60 دولة.

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