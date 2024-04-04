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الخميس، 04-04-2024 02:49 م

الأمير فيصل يترأس اجتماع للجنة الأولمبية

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الوكيل الإخباري - ترأس الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية يوم أمس الأربعاء، بمدينة الحسين للشباب اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المنظومة الرياضية الأردنية لمواصلة تحقيق الإنجازات ووضع الأردن على الخارطة الدولية لاسيما مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل.

وبارك سموه تأهل خمسة رياضيين حتى الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وهم: رباعي التايكواندو جوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد مصطفى وصالح الشرباتي، بالإضافة إلى لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة.

وأكد سمو الأمير فيصل أهمية مواصلة العمل نحو تطوير الرياضة الأردنية، معرباً عن أمنياته بالتوفيق لجميع لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية في رحلتهم التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية.

وتضمن الاجتماع المصادقة على التقريرين المالي والإداري لعام ٢٠٢٣ ومناقشة التعديلات المقترحة على نظام اللجنة الأولمبية بما يتماشى والميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية.

وعقدت اللجنة الأولمبية اجتماعاً لمجلس إدارتها قبيل اجتماع الجمعية العامة، حيث تمت مناقشة مخرجات اللجنة للربع الأول من العام الحالي والمبادرات التي تخدم البرامج والمشاريع الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للرياضة الأردنية.

وأقيم عقب اجتماع الجمعية العامة، الإفطار السنوي للجنة الأولمبية الأردنية.

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الأمير فيصل يترأس اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية