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الخميس، 23-02-2023 03:55 م

الأمير فيصل يلتقي رئيس لجنة اتحادات الألعاب الأولمبية الصيفية

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الوكيل الإخباري - اجتمع سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية الدولية، مع رئيس لجنة اتحادات الألعاب الأولمبية الصيفية فرانسيسكو ريتشي بيتي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش حفل إطلاق الأكاديمية الأولمبية الأردنية، سبل التعاون بين اللجنة الأولمبية الأردنية ولجنة اتحادات الألعاب الأولمبية الصيفية بما يخدم المنظومتين ودور الأكاديمية في نشر وتعزيز القيم الأولمبية.

وثمن فرانسيسكو بيتي الجهود التي يبذلها سمو الأمير فيصل بن الحسين، في خدمة الرياضة والرياضيين على الصعيدين المحلي والعالمي، معربا عن سعادته بزيارة الأردن وحضور حفل إطلاق الأكاديمية الأولمبية الأردنية.

وأكد أن اللقاء مع سمو الأمير فيصل، أتاح فرصة مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحركة الأولمبية التي تربطها علاقة متميزة مع الأردن، مبينا أن هذه العلاقة ستستمر بالنمو والتطور، وأن إطلاق الأكاديمية ما هو إلا دليل على ذلك.
وقدمت الأكاديمية خلال الحفل عرضا عن دورها وحلقة نقاشية جمعت المستفيدين والشركاء.

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