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الخميس، 07-09-2023 04:39 م

الأمير هاري يوجه نصيحة لميسي (فيديو)

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الوكيل الإخباري - قدم الأمير البريطاني هاري نصيحة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما تابعه من المدرجات وهو يهدر فرصة هدف محقق خلال مباراة فريقه إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي.

وفي الدقيقة 37 من المباراة التي أقيمت الاثنين الماضي في لوس أنجلوس، انفرد ميسي، نجم إنتر ميامي، بحارس نادي لوس أنجلوس، جون مكارثي، لكن "البرغوث" على غير عادة لم ينجح في التسجيل بعدما تصدى الحارس ببراعة لكرته.

ورغم فشله في التسجيل، نجح ميسي في صناعة هدفين، ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجلوس ويمدد سلسلة خالية من الهزيمة لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ وصول النجم الأرجنتيني، وهو رقم قياسي للنادي.

ومع ذلك، بدا الأمير هاري الذي تابع المباراة من المدرجات غير راض عن عدم هز ميسي لشباك لوس أنجلوس تحت نظره.


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ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، فيديو للأمير البريطاني وهو يرد على مشجع طلب منه توجيه رسالة واحدة لميسي، حيث قال: "ضعها (الكرة) في الشبكة (يا ميسي)" قبل أن يضحك وتبتعد الكرة.

 

 

وكان الأمير هاري يتحدث إلى المشجع في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس في الملعب قبل ثوان فقط من دعوته للقاء ميسي، حيث ربما يكون قد نقل كلمات نصيحته إلى النجم الأرجنتيني.

 

ملاعب 

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