الأمير هاري يوجه نصيحة لميسي (فيديو)

Prince Harry with some advice for Lionel Messi 😅— ESPN UK (@ESPNUK) September 4, 2023
(via @ESPNFutbolArg) pic.twitter.com/0TsVTUEoUD
ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، فيديو للأمير البريطاني وهو يرد على مشجع طلب منه توجيه رسالة واحدة لميسي، حيث قال: "ضعها (الكرة) في الشبكة (يا ميسي)" قبل أن يضحك وتبتعد الكرة.
🤴Prince Harry came to meet 🐐Messi after the match.— FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) September 4, 2023
pic.twitter.com/bcF7wxR45S
وكان الأمير هاري يتحدث إلى المشجع في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس في الملعب قبل ثوان فقط من دعوته للقاء ميسي، حيث ربما يكون قد نقل كلمات نصيحته إلى النجم الأرجنتيني.
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