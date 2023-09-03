الأنجولي باولو يعلن اعتزال كرة السلة

الوكيل الإخباري - أعلن نجم كرة السلة الأنجولي المخضرم ليونيل باولو، 37 عاما، اعتزاله اللعب الدولي بعد 16 عاما قضاها في صفوف منتخب بلاده.



وأنهى باولو مسيرته الدولية بانتهاء مشاركته مع أنجولا في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في الفلبين واليابان وإندونيسيا.



وخاض باولو مع المنتخب الأنجولي نسختين من بطولات كأس العالم ونسخة واحدة من الدورات الأولمبية.



وفاز اللاعب مع منتخب بلاده بعدة ألقاب في البطولات الأفريقية إضافة لفوزه على مستوى الأندية بلقب الدوري الأنجولي 6 مرات، وتم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الأنجولي عام 2015.



وقال باولو على هامش آخر مباراة له مع منتخب بلاده في المونديال الحالي: "ستكون مباراة عاطفية لأنها الأخيرة لي مع المنتخب الوطني، أشكر جميع أفراد الشعب الأنجولي والمدربين على جميع ما قدموه لي. لم تكن مسيرة سهلة".



وشارك باولو في جميع المباريات الـ5، التي خاضها المنتخب الأنجولي بالمونديال الحالي.



وطبقا للاتحاد الدولي للعبة (فيبا)، يمثل اعتزال باولو نهاية حقبة بالنسبة للمنتخب الأنجولي كونه من أواخر اللاعبين في جيل حافظ على مكانة السلة الأنجولية على الساحة الأفريقية والعالمية.

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