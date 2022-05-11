الأندية الأردنية تنعى الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتفاعل الوسط الرياضي الأردني بصورة كبيرة مع إغتيال جيش الإحتلال الإسرائيلي للصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، حيث توشحت منصات الأندية والصفحات الخاصة اللاعبين والجماهير بحالة من الحزن على رحيلها والتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه .ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الوحدات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " صورة الشهيدة وإلى جانبها مقولتها الشهيرة : "ليسَ سهلًا ربما أن أغيّر الواقع ، لكنّني على الأقل كُنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم" .بدوره نشر النادي الفيصلي صورة الراحلة وكتب : " الصحافية شيرين ابو عاقلة ضمن مواكب الشهداء " .كما نشر نادي الرمثا صورة الصحافية على خارطة فلسطين مع عبارة : "اتضحت الصورة ؛ وغابت التغطية "، أما شباب العقبة فقد كتب " لروحك السلام ،، وداعاً شيرين "، فيما كتب الحسين إربد : "صوت الرصاص لن يحجب الكلمة . "وأبو عاقلة صحفية فلسطينية، تعمل مراسلة لقناة الجزيرة القطرية في فلسطين منذ عام 1997، وارتقت صباح اليوم الأربعاء، برصاص الإحتلال أثناء تغطيتها لإقتحامات في مدينة جنين .