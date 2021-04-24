الأندية الأردنية تنعى صوت الرياضة ،، وداعا متعب الصقار

الوكيل الإخباري - أنس عشا

استيقظت الأسرة الأردنية على خبر مفجع صباح اليوم السبت بعد إعلان وفاة الفنان متعب الصقار، بعد صراع مرير مع المرض الذي غيبه بنهاية المطاف عن عشاقه ووحد الجميع على مشاعر الحزن لفراق صوت أردني وطني حقيقي.





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المجتمع الرياضي والكروي تحديدا تألم للفقدان حاله حال الجميع، فللراحل صولات وجولات في ملاعبنا فمن منا ينسى أغانيه للمنتخب الوطني والتي كانت أهازيج الفرح في تصفيات كأس العالم "2014" والكؤوس الآسيوية، وكلما سألت أي فيصلاوي عن أغنيته المفضلة سيجيب حتما " هي هي فيصلي"، فكان البيت الأزرق أول الأندية التي نعت الفقيد.



وجاء بنص النعي الذي نشرته الصفحة الرسمية للنادي الفيصلي :

"يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء الهيئة العامة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير، بخالص العزاء والمواساة بوفاة إبن الوطن الفنان #متعب_الصقار رحمه الله تعالى ، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته مع الانبياء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، و أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."













آخر أغنيات الراحل كانت للوحدات احتفالا بتتويجه بالدوري ولدعمه قبل مشاركته بدوري أبطال اسيا، فكان موال حبه للأخضر، الموال الأخير والأجمل والذي أوجع الوسط الوحداتي، فكان فقيد كل ركن من أركان النادي وتسابقت الإدارة والجماهير واللاعبين الحاليين والقدامى على وداعه بأرقى الكلمات ، فيما كان النص الرسمي للنعي الخاص بالنادي كالتالي :



"أسرة نادي الوحدات تنعى الفنان الأردني متعب السقار

يتقدم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، وهيئته العامة، وفرقه الرياضية، ولجانه العاملة، وجماهيره العريضة، وأسرة تحرير المركز الإعلامي، بأحر مشاعر التعزية والمواساة، من آل السقار الكرام، بوفاة الفنان الأردني متعب السقار “أبو شهد” رحمه الله.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون. "



ونعى نادي الرمثا إبن المدينة الذي كان محبا وفيا لها، فيما تداولت الجماهير اغنياته السابقة للفريق ونشرت لقطات من احتفال جماهير الوحدات بعيد ميلاده الأخير عندما قام رفقة جماهير الأخضر بالغناء لأندية الوحدات والرمثا سويا، والأمر ذاته ينطبق على أسطورة الكرة الأردنية رأفت علي الذي أبدى تأثره لرحيل الصقار الذي أهداه أغنية مهرجان إعتزاله قبل سنوات.