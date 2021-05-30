الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري

اتّحاد الكتّاب يحتفي بعيد الاستقلال

بايدن يعد بألا يدع موسكو "تنتهك" حقوق الإنسان

مستشفى الجامعة الأردنية يطلق دليل المراجع والزائر الإلكتروني

مصر: استمرار فتح معبر رفح استثنائيا لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات

جامعة مؤتة: ورشة تدريبية في بطولة السومو روبوت الوطنية

الضمان يعلن عن اعفاءات وتسهيلات وتقسيط مبالغ مالية

شرطي من الاحتلال الاسرائيلي يدهس طفلا مقدسيا

البلقاء: جلسة حوارية بمناسبة يوم الاستقلال ومئوية الدولة

الملك: ضرورة التواصل مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم

نقل النائب اسامة العجارمة الى المستشفى

الأحد، 30-05-2021 08:24 م

الأندية البحرينية تواصل استعانتها بالخبرات الأردنية

5202130115320692770944


الوكيل الاخباري - أعلن نادي الشباب البحريني عن تعاقده مع المدرب الأردني إبراهيم حلمي، ومساعده فراس الخوالدة لقيادة فريق كرة القدم بالنادي بالموسم الكروي القادم.

اضافة اعلان
 

وسيمتد عقد المدير الفني السابق لفريق البقعة لموسم واحد، مع وجود بند التجديد التلقائي، فيما ستبدأ مهمته بالمنامة بعد شهور قليلة.

وتأسس فريق الشباب قبل "20" عام فقط، وينشط بدوري الدرجة الثانية، حيث يسعى للصعود للدرجة الأولى بالموسم المقبل، علما أنه انهى الموسم الماضي بالمركز السادس على سلم الترتيب.

وشهد الموسم الماضي احتراف نجمنا الدولي سعيد مرجان بنادي الرفاع الشرقي بالبحرين، فيما لعب المدافعان ياسر الرواشدة وزيد جابر للنجمة والأهلي على الترتيب.

ملاعب

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202130162337933850693

منتخب النشامى يواجه فيتنام بطموحات الثأر ومصالحة الجماهير

5202130143534568723123

ليون يواجه باريس سان جيرمان في قمة حسم اللقب

5202129223128496644250

استدعاء 3 محترفين من دورينا لمنتخب لبنان

520213015543521349451

تحديد موعد الكشف الطبي لأجويرو في برشلونة

5202127976979630406

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

5202128101716562990043

وجهة زيدان المقبلة بعد ريال مدريد