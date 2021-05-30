الأندية البحرينية تواصل استعانتها بالخبرات الأردنية

الوكيل الاخباري - أعلن نادي الشباب البحريني عن تعاقده مع المدرب الأردني إبراهيم حلمي، ومساعده فراس الخوالدة لقيادة فريق كرة القدم بالنادي بالموسم الكروي القادم.

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وسيمتد عقد المدير الفني السابق لفريق البقعة لموسم واحد، مع وجود بند التجديد التلقائي، فيما ستبدأ مهمته بالمنامة بعد شهور قليلة.



وتأسس فريق الشباب قبل "20" عام فقط، وينشط بدوري الدرجة الثانية، حيث يسعى للصعود للدرجة الأولى بالموسم المقبل، علما أنه انهى الموسم الماضي بالمركز السادس على سلم الترتيب.



وشهد الموسم الماضي احتراف نجمنا الدولي سعيد مرجان بنادي الرفاع الشرقي بالبحرين، فيما لعب المدافعان ياسر الرواشدة وزيد جابر للنجمة والأهلي على الترتيب.

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