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الثلاثاء، 13-06-2023 04:24 م

الأهلي أمام اتحاد العاصمة.. كشف موعد ومكان سوبر إفريقيا

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الوكيل الإخباري - يستعد فريق الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا لعام 2023 لخوض المنافسة على لقب جديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، بينما توج اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية على حساب يانغ أفريكانز التنزاني.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن الأهلي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري وفقا لأجندة (كاف) خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس المقبل.

وبسؤاله عن مكان إقامة المباراة أجاب: "حتى هذه اللحظة المباراة ستكون في مصر بصفة الأهلي حامل لقب دوري الأبطال".

وتابع "إذا لم يجد جديد بإسناد التنظيم لدولة مثلما حدث مع قطر من قبل، ستقام المباراة في مصر".

وكانت النسخة الأخيرة مغربية خالصة بين فريقي نهضة بركان والوداد وانتهت بفوز نهضة بركان باللقب.

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