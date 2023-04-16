الأهلي الأردني يضم الرمحي رسميا

الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأهلي الأردني، اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع اللاعب إباء الرمحي.



وكشف نادي الأهلي عبر مركزه الإعلامي أن عقد الرمحي سيمتد لمدة موسمين. وجاء التعاقد مع اللاعب بتوصية من المدير الفني للفريق عماد رشاد.





وبدأ اللاعب إباء الرمحي مسيرته الكروية مع فريق الفيصلي، ولعب الموسم الماضي لفريق معان وقدم معه أداء متميزا، وساهم في استمراره بدوري المحترفين.



وصعد فريق الأهلي حديثا لدوري المحترفين الأردني، بعد موسم واحد قضاه في الدرجة الأولى.



وكانت إدارة الأهلي قد أعلنت في وقت سابق عن دعم صفوفه بعدة لاعبين مثل حارس المرمى ربيع عزالدين، والمهاجم سند جعارة، كما تعاقد مع المحترف الأوزبكي سعيد بيخذود.



الجدير بالذكر أن الاتحاد الأردني لكرة القدم كان قد أعلن في أوائل العام الجاري أن الموسم المقبل 2023-2024 سينطلق ببطولة درع الاتحاد، في شهر مايو/أيار المقبل.

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