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الإثنين، 31-07-2023 12:59 م

الأهلي السعودي يعلن عن إبرام صفقة كبيرة جديدة

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الوكيل الإخباري - انتقل جناح نيوكاسل الإنجليزي، الفرنسي ألان سان ماكسيمان إلى أهلي جدة السعودي كما أعلن الناديان يوم الأحد.

وذكر نادي نيوكاسل في بيان رسمي "أتم ألان سان ماكسيمان انتقاله إلى النادي الأهلي. شكرا لك على كل شيء وأفضل التمنيات للمستقبل".

ومن جانبه، أعلن النادي الأهلي التعاقد مع ماكسيمان لمدة ثلاث سنوات تنتهي في صيف 2026.

وكان اللاعب صاحب الـ26 عاما قد انضم لنادي نيوكاسل في موسم 2019/2020 قادما من نيس الفرنسي.

وسبق لأهلي جدة أن ضم خلال الانتقالات الصيفية الجارية لاعبين عالميين أمثال الجزائري الدولي رياض محرز، البرازيلي فيرمينو والحارس السنغالي إدوار مندي.

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