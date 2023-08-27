الأهلي السعودي يواصل ضم النجوم ويبرم صفقته الثامنة الكبيرة هذا الصيف

الوكيل الإخباري - أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، السبت، تعاقده رسميا مع النجم الإسباني الشاب غابرييل فيغا قادما من سيلتا فيغو.



ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، الفيديو التقديمي لفيغا وكتب ""جوهرة إسبانيا سيقف يردد النشيد".



وسيدافع فيغا عن ألوان نادي الأهلي في المواسم الثلاثة المقبلة.



ويبلغ فيغا 21 عاما، ويطلق عليه لقب "كاكا الصغير" تيمنا بأسطورة الكرة البرازيلية ونجم نادي ميلان وريال مدريد السابق كاكا، وتألق مؤخرا مع المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا تحت 21 عاما.



وسجل فيغا 11 هدفا، وصنع 4 أهداف، خلال 40 مباراة مع سيلتا فيغو بالموسم الماضي.



وأصبح الإسباني الشاب ثامن لاعب يضمه أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، السنغالي إدوارد مندي، والبرازيليين روبرتو فيرمينو وروجر إيبانيز، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمان، والتركي ميريح ديميرال.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة