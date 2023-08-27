الأحد 27-08-2023
الوكيل الاخباري

قرار حكومي هام بشأن وزارة التَّربية والتَّعليم

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

إطلاق مبادرة "فتبيّنوا" للتصدي للشائعات في إربد

الملك يعزي عشيرة الزواهرة

الطفيلة: معاهد التدريب المهني تستقبل طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية

اختتام بازار "يدوي" الخامس للمنتوجات الغذائية والحرفية في عجلون

فواتير المياه شهرية بالاردن اعتباراً من هذا الموعد

اعلان صادر عن أمانة عمّان الكبرى

زراعة المفرق: تصدير نحو 425 ألف رأس من خراف العواسي للسعودية

كريشان: الحكومة قدمت 68 مليون دينار مساعدات طارئة للبلديات

الأحد، 27-08-2023 04:06 م

الأهلي السعودي يواصل ضم النجوم ويبرم صفقته الثامنة الكبيرة هذا الصيف

820232794615610350512


الوكيل الإخباري -  أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، السبت، تعاقده رسميا مع النجم الإسباني الشاب غابرييل فيغا قادما من سيلتا فيغو.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، الفيديو التقديمي لفيغا وكتب ""جوهرة إسبانيا سيقف يردد النشيد".

وسيدافع فيغا عن ألوان نادي الأهلي في المواسم الثلاثة المقبلة.

ويبلغ فيغا 21 عاما، ويطلق عليه لقب "كاكا الصغير" تيمنا بأسطورة الكرة البرازيلية ونجم نادي ميلان وريال مدريد السابق كاكا، وتألق مؤخرا مع المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا تحت 21 عاما.

وسجل فيغا 11 هدفا، وصنع 4 أهداف، خلال 40 مباراة مع سيلتا فيغو بالموسم الماضي.

وأصبح الإسباني الشاب ثامن لاعب يضمه أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، السنغالي إدوارد مندي، والبرازيليين روبرتو فيرمينو وروجر إيبانيز، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمان، والتركي ميريح ديميرال.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202327164354626619467

منتخب مصر يتعرض لهزيمة جديدة

8202327143545215536088 (1)

ميسي يخالف اللوائح في ظهوره الأول بالدوري الأمريكي

8202327152753240088587

التعمري أساسياً في لقاء مونبلييه وستاد ريمس

8202327161652414316528

جماهير باريس سان جيرمان تستفز ميسي في ميامي

8202327103559282650960 (1)

ريال مدريد يغلق ملف اللحظة الأخيرة في صفقة مبابي

8202327102439670414462

ميسي يبدأ مرحلة إنقاذ إنتر ميامي.. ويرتكب مخالفة

أخبار متعلقة
82023261369224063663

المصري مصطفى محمد يسجل هدفين في التعادل المثير بين نانت وموناكو

82023595152684333395

مفاجأة مدوية.. الأهلي المصري يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ وشوبير يعلق

8202359123474980634 (1)

التعادل يخيم على لقاء شباب العقبة وسحاب بالدوري

82023310497944777281

دوري المحترفين للموسم الجديد ينطلق اليوم

820232171054573653520

الاتحاد بطلا لدوري الناشئات لكرة القدم

820232155738823272300

إيطاليا تودع مونديال السيدات 2023