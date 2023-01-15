الأهلي المصري مهدد بالهبوط إلى الدرجة الرابعة

الوكيل الإخباري - فجر محمد بيومي خبير اللوائح مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومشاركته رفقة القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة عقب نهاية فترة ايقافه من الفيفا بسبب غرامة الزمالك.



وقال محمد بيومي خبير اللوائح فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" اللاعبين لا يقع عليهم ايقاف فى فترات القيد بل ذلك على الأندية وليس اللاعبين.



وأضاف:" إذا اعتزل كهربا كرة القدم سوف يدفع النادي الأهلي الغرامة المالية الموقعة على اللاعب والبالغة 2 مليون دولار بجانب 5٪ فوائد.



وتابع:" النادي الأهلي في أزمة كبرى بسبب كهربا وبشأن الغرامة، والأهلي حتى الآن يتظاهر أنه ليس له أي تدخل بشأن انتقال اللاعب من الزمالك إلى افيش البرتغالي، ولكن لم توقع عقوبة على الأهلي بسبب عدم وجود أدلة لتورط الفريق، ولكن إذا وجدت أي أدلة سوف يهبط الأهلي للدرجة الرابعة.

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