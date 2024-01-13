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السبت، 13-01-2024 03:42 م

الأهلي المصري يضم عمر كمال من فيوتشر

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيمن الدولي عمر كمال عبد الواحد قادما من فريق مودرن فيوتشر.

وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، أمير توفيق، إنه تم التعاقد مع عمر كمال لمدة 3 سنوات ونصف السنة، مع إمكانية إضافة موسم آخر مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا (لنادي فيوتشر).

وكشف النادي الأهلي في بيان على موقعه، أن أمير توفيق بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، أنهى كل الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب عمر كمال.

ويتواجد عمر كمال حاليا ضمن صفوف المنتخب المصري في كوت ديفوار لخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية.

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