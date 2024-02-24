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السبت، 24-02-2024 02:49 م

الأهلي المصري يعود بفوز ثمين من ملعب ميدياما ويضع قدما في ربع النهائي

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الوكيل الإخباري - وضع الأهلي المصري قدما في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما عاد بفوز مهم على مضيفه ميدياما الغاني 1-0 في كوماسي، في افتتاح الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة حسين الشحات في الدقيقة 48.

وتخطى الأهلي ظروفا صعبة عدة أبرزها غياب عدد كبير من أبرز لاعبيه ولا سيما محمود عبد المنعم "كهربا" والمالي أليو ديانغ وغيرهم، بالإضافة إلى خوضه رحلة شاقة جدا في طريقه إلى المدينة الغانية إثر تعطل الطائرة في العاصمة أكرا خلال عملية التزود بالوقود ما تسبب في تأخر البعثة للوصول إلى كوماسي ليلة كاملة.

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ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، ليبتعد مؤقتا بفارق أربع نقاط عن ملاحقيه شباب بلوزداد الجزائري ويانغ أفريكانز التنزاني واللذين يلتقيان غدا السبت في دار السلام، بينما تجمد رصيد ميدياما عند أربع نقاط في المركز الرابع.

 

ملاعب 

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