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السبت، 16-12-2023 12:28 م

الأهلي المصري يقهر اتحاد جدة في عقر داره ويصعد لنصف نهائي مونديال الأندية

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الوكيل الإخباري - بلغ الأهلي المصري نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوزه على مضيفه اتحاد جدة 3-1 الجمعة في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في السعودية.

وسجل أهداف النادي المصري علي معلول في الدقيقة 21 ركلة جزاء، وحسين الشحات (59)، وإمام عاشور (62)، بينما أحرز الفرنسي كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد (90+2)، علما بأن الأخير أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد أن تصدى لها الحارس الدولي المصري محمد الشناوي ببراعة.

وأكمل الأهلي الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه الفرنسي أنطوني موديست بسبب لكمة مدافع الاتحاد أحمد حجازي خلال محاولته الحصول على كرة هوائية مشتركة. 

وثأر الأهلي من خسارته أمام الاتحاد في ربع نهائي المسابقة ذاتها عام 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد 1-0 بهدف متأخر لنجمه محمد نور.

كما أن هذا الانتصار هو الأول للفريق المصري على الاتحاد في تاريخ مواجهتهما سواء في المباريات الرسمية أو الودية.

ويلعب الأهلي في الدور نصف النهائي مع فلوميننسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، الاثنين المقبل.

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