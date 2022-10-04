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الثلاثاء، 04-10-2022 02:01 م

الأهلي المصري يكشف سبب تغيير شعاره

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الوكيل الإخباري - كشف المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري سعد شلبي، كواليس إجراءات تغيير العلامة التجارية الخاصة بالقلعة الحمراء على ملابس فريق كرة القدم في الموسم المقبل.

ونشرت عبر وسائل الإعلام صور مسربة لقميص الفريق الجديد وشعار الفريق حيث طالته بعض التعديلات منها حذف شعار "نادي القرن" وهو ما أثار الجدل.

وقال شلبي عبر قناة الأهلي الرسمية: "القلق الشديد الذي ينتاب جمهور الأهلي يعكس مدى شغفه بعلامة نادية التجارية وهذا أمر ممتاز ويدل على قيمة هذه العلامة ومكانتها كأقوى علامة تجارية والأعلى قيمة في السوق وهذا ما يميز الأهلي في القارة الإفريقية والمنطقة العربية وهذا نتيجة الحرص من الجمهور على رصد أي تغيير في جزء من العلامة التجارية".

وكشف شلبي: "حدث أكثر من تغيير على العلامات التجارية الخاصة بالأهلي ومثال على ذلك النجمة التاسعة لبطولة إفريقيا، وكذلك لقب نادي القرن تحت العلامة التجارية الرئيسية، وأيضا الأكثر تتويجا بالبطولات القارية".

وأشار "العقد المبرم مع شركة الملابس الجديدة ينص على إرسال التصميمات الخاصة بملابس الفريق والعلامة التجارية قبل الموسم الجديد بـ9 أشهر".

وأردف: "بداية من موسم 2023-2024 سنعود للعلامة التجارية الرسمية الخاصة بالنادي الأهلي مرة أخرى وبالفعل بدأنا من اليوم مراسلة شركة الملابس لاختيار تصميمات الزي الخاص بالفريق لتجاوز ما تم خلال المرحلة الانتقالية الحالية".

وشدد شلبي: "شعار الأهلي سيستمر بنفس شكله ولكن قد يكون هناك تطويرا خاصا بالنجوم العشرة الإفريقية وهذه هي أزمة الأهلي في كثرة فوزه بالبطولات".

وأتم تصريحاته: "عدد البطولات الخاصة بالأهلي تجبر النادي لإجراء تعديلات على النجوم الخاصة بها بسبب زيادتها بشكل كبير، فمثلا الأهلي يرمز إلى 42 بطولة دوري بـ4 نجوم فقط".

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