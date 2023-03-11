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السبت، 11-03-2023 01:21 م

الأهلي في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

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الوكيل الإخباري - يستعد الأهلي لخوض مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويتطلع الأهلي أمام صن داونز لتفادي الهزيمة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل حتى النهاية، بعد البداية المخيبة بالخسارة أمام الهلال (1-0)، ثم التعادل على أرضه أمام صن داونز (2-2)، قبل أن يفوز على القطن الكاميروني ويحصد ٤ نقاط.

وأنهى الأهلي مرانه الختامي عصر أمس الجمعة، على ملعب لوفتس بمدينة بريتوريا؛ استعدادا لمباراة صن داونز التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرتدي الفريق الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، ويرتدي فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدي الحارس اللون الموف.

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