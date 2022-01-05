الأهلي والهلال في الصدارة ،، تعرف على تصنيف الأندية العربية

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أصدر موقع " football database " العالمي التصنيف الجديد لأندية كرة القدم حول العالم .اضافة اعلان
وتصدر الأهلي المصري ترتيب الأندية العربية والإفريقية وحل بالمركز 28 عالميا، فيما جاء الهلال السعودي بالوصافة العربية و بالمركز 67 عالميا والثاني اسيويا خلف جيونبوك الكوري الجنوبي .
وإليكم ترتيب الأندية العربية الـ 10 الأولى :
1 - الأهلي المصري .
2- الهلال السعودي .
3- الزمالك المصري.
4- الدحيل القطري .
5- السد القطري .
6- الترجي التونسي.
7- النصر السعودي .
8- بلوزداد الجزائري .
9- الرجاء المغربي .
10- الهلال السوداني .ويمكنم التعرف على ترتيب الأندية العالمية، الآسيوية، الإفريقية والأردنية بالضغط هنا