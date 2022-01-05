الأهلي والهلال في الصدارة ،، تعرف على تصنيف الأندية العربية

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



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أصدر موقع " football database " العالمي التصنيف الجديد لأندية كرة القدم حول العالم .وتصدر الأهلي المصري ترتيب الأندية العربية والإفريقية وحل بالمركز 28 عالميا، فيما جاء الهلال السعودي بالوصافة العربية و بالمركز 67 عالميا والثاني اسيويا خلف جيونبوك الكوري الجنوبي .وإليكم ترتيب الأندية العربية الـ 10 الأولى :1 - الأهلي المصري .2- الهلال السعودي .3- الزمالك المصري.4- الدحيل القطري .5- السد القطري .6- الترجي التونسي.7- النصر السعودي .8- بلوزداد الجزائري .9- الرجاء المغربي .10- الهلال السوداني .