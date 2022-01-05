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الأربعاء، 05-01-2022 03:54 م

الأهلي والهلال في الصدارة ،، تعرف على تصنيف الأندية العربية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أصدر موقع  " football database " العالمي التصنيف الجديد لأندية كرة القدم حول العالم .اضافة اعلان



وتصدر الأهلي المصري ترتيب الأندية العربية والإفريقية وحل بالمركز 28 عالميا، فيما جاء الهلال السعودي بالوصافة العربية و بالمركز 67 عالميا والثاني اسيويا خلف جيونبوك الكوري الجنوبي .

 

وإليكم ترتيب الأندية العربية الـ 10 الأولى : 
1 - الأهلي المصري .
2- الهلال السعودي .
3- الزمالك المصري.
4- الدحيل القطري .
5- السد القطري .
6- الترجي التونسي.
7- النصر السعودي .
8- بلوزداد الجزائري .
9- الرجاء المغربي .
10- الهلال السوداني .

ويمكنم التعرف على ترتيب الأندية العالمية، الآسيوية، الإفريقية والأردنية بالضغط هنا 

 




 

 


 

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