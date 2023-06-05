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الإثنين، 05-06-2023 02:07 م

الأهلي وسحاب يتعادلان ضمن بطولة الدرع

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الوكيل الإخباري - تعادل فريقا سحاب والأهلي في اللقاء الذي جمعهما، الأحد، ضمن بطولة درع المئوية.

وتعادل الفريقان في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، لحساب الجولة الرابعة من البطولة، بـ 3 أهداف لكل منهما.

وسجل أهداف سحاب رواد ابو خيزران في الدقيقة 45، وأحمد العيساوي 47، ومحمد الرازم في الدقيقة 90، فيما سجل أهداف الأهلي سند جعارة في الدقيقة 60، وماهر الشحري في الدقيقة 62، وخالد الدردور في الدقيقة 93.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقطة المباراة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط، فيما رفع سحاب رصيده إلى 4 نقاط.

وتختتم مباريات الجولة غدا الثلاثاء، بإقامة لقاء الفيصلي والوحدات عند الساعة الثامنة مساء.

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