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الأربعاء، 21-07-2021 01:22 م

الأهلي يعتمد على المواهب الأردنية ،، وآخرهم يزن ثلجي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
أعلن فريق الأهلي البحريني عن تسلحه بـ "3" من أبرز نجوم الكرة الأردنية لتمثيله في الموسم الكروي الجديد وإليكم هذه الأسماء ..اضافة اعلان


 

 

زيد جابر ..
مدافع أندية الجزيرة والأهلي السابق، مثل الفريق البحريني في الموسم السابق وكان من أعمدته ببطولات البحرين، وتألقه اسهم بصورة مباشرة في اعتماد الفريق البحريني على اللاعبين الأردنيين وتمديد عقده .

يزن ثلجي ..
الجناح المميز الذي يسعى للعودة للمكان الطبيعي له بين صفوة نجوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد سلسلة الإصابات التي ضربته ودفعته للرحيل عن الوحدات بعد الغياب عن المباريات لفترات طويلة، حيث مثل نادي سحاب في الموسم الحال كلاعب هاو.

عبدالله العطار ..
هداف الجزيرة قرر الرحيل عن الفريق بعد رحلة مميزة، حيث قدم تضحية كبيرة بالتنازل على مبلغ عال من مستحقاته المالية قبل الانضمام للفريق البحريني، علما أنه قدم مواسم تهديفية مميزة رفقة الفريق الأحمر، كما سبق للمهاجم صاحب الـ "28" عام تمثيل مختلف المنتخبات الوطنية .

 




 

 


 

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