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الأربعاء، 22-03-2023 03:36 م

الأهلي يكشف قيمة غرامة الانسحاب من كأس الرابطة

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الوكيل الإخباري - قال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي، إن الانسحاب من المشاركة ببطولة كأس الرابطة المصرية يعد قرارا فنيا في المقام الأول.اضافة اعلان


وأوضح سراج، في تصريحات لقناة صدى البلد: "قبل اتخاذ القرار النهائي فكرنا في الاعتذار أو استكمال المسابقة بالناشئين".

وأضاف: "قررنا الانسحاب من كأس الرابطة جاء بسبب أن مواعيد المباريات غير مناسب، ونشكر رابطة الأندية المصرية على مجهودهم وتعاونهم، لكن كان في النهاية قرار مجلس الإدارة الانسحاب".

وكشف: "غرامة كأس الرابطة 100 ألف جنيه، وتم دراسة القرار من قبل مجلس الإدارة، ونأمل أن تسمح لنا الظروف في الموسم المقبل المشاركة بالبطولة".

وتابع: "الأهلي تلقى دعوة من ريال مدريد للمشاركة في بطولة للناشئين مواليد 2008، لكن النادي اعتذر بسبب بعض الارتباطات.. كما أن البطولة تقام في الأول من أبريل/نيسان وهو موعد غير مناسب، وبالتالي تم الاتفاق على تأجيل المشاركة لموعد لاحق".

ووجه عضو مجلس الأهلي الشكر للجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بعد الموافقة على حضور 50 ألف مشجع في مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا، خلال المواجهة المرتقبة يوم 1 أبريل/ نيسان المقبل.

وطالب عضو الأهلي الجماهير بضرورة التركيز مع فريقها وتشجيعه، دون الانشغال بأي أمور أخرى.

 




 

 


 

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