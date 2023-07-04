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الثلاثاء، 04-07-2023 04:49 م

الأهلي ينتظر عرضا مناسبا من النصر لمحمد الشناوي

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الوكيل الإخباري - قال الإعلامي أحمد شوبير، المقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، إن الأهلي ينتظر عرضًا مناسبًا من النصر السعودي لشراء الحارس الدولي محمد الشناوي.

ووفقًا لتصريحات شوبير عبر برنامجه الإذاعي، فإن محادثة تمت بين أحد مسؤولي النصر السعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي المصري حول الأمر.

وحسب شوبير، لا يمانع الأهلي بيع حارسه الدولي، أو إعارته للنصر بشرط الحصول على عرض مناسب يليق بالنادي واللاعب.

 وقال حارس منتخب مصر السابق، إن الشناوي قدم موسمًا أفضل من السنغالي فيرلاند ميندي الذي انضم للأهلي السعودي.

وتابع :"بالنسبة للنصر فإنه ينتظر موقف دي خيا من الانضمام للنادي من عدمه بعدها سيتم حسم موقف الشناوي".

ووافق الأهلي قبل أيام على انتقال لاعبه الدولي حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري مقابل 3 ملايين ونصف المليون دولار.

وكشف شوبير عن تأكد رحيل نجمي الأهلي برونو سافيو وأيمن أشرف، كما أشار إلى أن الأهلي أوقف إجراءات بيع الحارس الثاني علي لطفي لنادي زد لحين معرفة مستقبل محمد الشناوي.

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وسيحصل التونسي الشاب محمد الضاوي كريستو على فرص أكثر للعب مع المدرب مارسيل كولر خلال الفترة المقبلة بعدما جذب اهتمام المدرب خلال الفترة الأخيرة.


وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا والكأس والسوبر المصريين، كما بات قاب قوسين أو أدنى من الحصول على لقب الدوري المحلي الذي يحمل الزمالك لقبه.

 

ملاعب 

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