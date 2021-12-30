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الخميس، 30-12-2021 03:31 م

الإحتراف في ماليزيا و قطر والبحرين ،، نجومنا والتنقلات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
مع إعلان نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إحسان حداد نهاية مسيرته مع فريق القوة الجوية العراقي، تنتهي حقبة إحتراف نجوم الأردن بالدوري العراقي، والذي شهد بالموسم الماضي تواجد محمود زعترة مع نفط الوسط، والمدرب هيثم شبول مع الشرطة، فيما لم تنجح صفقات انتقال العديد من اللاعبين وأهمهم يزن ثلجي، والأمر ذاته ينطبق على الدوري الكويتي الذي يشهد تواجد عدي الصيفي وأحمد العرسان فقط بالوقت الحالي. 

 
وحلت البحرين في بداية الموسم، بديلة للعراق، فشهدت هجرة واسعة لنجومنا الذين انتقلوا لأنديتها، أمثال محمود مرضي، نور الدين الروابدة، صالح راتب، يزن ثلجي وعبدالله العطار، ومع استمرار زيد جابر وسعيد مرجان هناك، فيما شهدت فترة الانتقالات الحالية توجه علي علوان، ويزن النعيمات للدوري القطري، وكان من قبلهم ياسين البخيت و بهاء فيصل .


كما دخل الدوري الماليزي على خط سوق انتقالات اللاعبين الأردنيين بقوة، حيث تلقى حارس المرمى الشاب عبد الله الفاخوري عرضا احترافيا وقام برفضه، قبل أن تتم صفقات إنتقال يزن العرب، بهاء عبد الرحمن ومحمود زعترة، بينما رحل رجائي عايد للدوري التايلندي .

صفقات تبين الدور الكبير لوكلاء اللاعبين وقدرتهم على فتح سوق واضح في بلد، ومن ثم التوجه لاتمام الصفقات في دوري آخر، إلا أن أغلب تلك التنقلات أثارت عتب الجماهير التي اعتبرتها مادية بالدرجة الأولى وستؤثر على مستويات مواهب كروية تستحق المنافسة بالفرق المتقدمة وعدم الاحتراف في دوريات أقل من المطلوب، أو في فرق تنافس على الهبوط .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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