الإسماعيلي المصري يتحرك لضم نجم منتخب النشامى

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاعلم موقع ملاعب من مصادر صحفية مصرية أن إدارة النادي الإسماعيلي قررت التواصل مع نادي سحاب لضم نجم المنتخب الوطني يزن النعيمات، لتنضم للعروض القطرية والسعودية التي تلقاها اللاعب .وكان أحد وكلاء اللاعبين قد تواصل مع نادي سحاب لتسهيل إنتقال المهاجم للفريق المصري الكبير، إلا أن النادي طلب خطابا رسميا من الإسماعيلي للتباحث بالصفقة .وانهالت العروض على اللاعب بعد تألقه بكأس العرب وتسجيله لـ 3 أهداف للنشامى، بالإضافة لقيادته للمنتخب الرديف للقب غرب اسيا وحصوله على جائزة أفضل لاعب بالبطولة .