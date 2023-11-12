الإصابة تبعد كالوم ويلسون عن منتخب إنجلترا

الوكيل الإخباري - قال المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد إيدي هاو، إن مهاجم الفريق كالوم ويلسون سوف ينسحب من قائمة المنتخب الإنجليزي.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ويلسون تم استدعاؤه من قبل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت، لمباراتي مالطا في ملعب ويمبلي الجمعة المقبل، ومواجهة مقدونيا الشمالية خارج ملعبه يوم الإثنين.



لكن ويلسون عانى من إصابة في أوتار الركبة في المباراة التي خسرها نيوكاسل أمام بروسيا دورتموند الألماني منتصف الأسبوع الماضي بدوري أبطال أوروبا، كما غاب عن مواجهة بورنموث التي خسرها فريقه 0-2.

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وبعد ذلك كشف هاو أن ويلسون يواجه فترة من الغياب عن الملاعب بسبب الإصابة.



وقال هاو: "كالوم لن يسافر مع المنتخب الإنجليزي، ربما يغيب لعدة أسابيع".

وقد يؤدي خروج ويلسون من قائمة المنتخب الإنجليزي، إلى استدعاء مهاجم آرسنال إيدي نيكتياه.

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