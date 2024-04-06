الإصابة تهدد معلول قبل مباراة إنبي

الوكيل الإخباري - بات التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، مهددا بالغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام إنبي، في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد إصابته أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.



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ويلتقي الأهلي مع إنبي يوم الإثنين المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة ال16 بالدوري المصري.



وغادر معلول مصابا أمام سيمبا في الدقائق الأخيرة بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية وشارك بديلا له كريم الدبيس.



وقال المدير الفني مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إنه يتمنى ألا تكون إصابة معلول قوية ويتوقف الأمر عند معاناته من تقلصات عضلية.



وكشف مصدر بالأهلي إن معلول شعر بآلام في العضلة الخلفية ويخضع لفحوصات طبية في غضون الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته بشكل كامل وتحديد درجة الإصابة.

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