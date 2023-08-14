الإطاحة بنيمار تقوي مشروع باريس الجديد

الوكيل الإخباري - لم يكن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، جزءا من خطط لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، حسبما ذكرت العديد من التقارير الصحفية.



ومن جانبها، قالت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الاثنين إن الرحيل الوشيك لنيمار إلى الهلال السعودي، يعد بمثابة نهاية عصر الأحجار الكريمة "جلاكتيكوس" في باريس.



وأضافت أن الإدارة الباريسية ستستغل بيع نيمار، لدعم ركائز مشروعها الرياضي الجديد، حيث يسعى "بي إس جي" للاكتفاء الذاتي ماليا، وتكوين فريق من اللاعبين الفرنسيين المدعمين بعناصر شابة.



وينتهي تعاقد نيمار (31 عاما) مع سان جيرمان بعد 4 أعوام، في صيف 2027.



وتردد بقوة أن اللاعب البرازيلي اتفق على الانضمام للهلال السعودي بعقد يمتد لموسمين، سيتقاضى خلالهما 160 مليون يورو، وسيتم تقديمه رسميا بقميص الزعيم الأربعاء المقبل.



ويقال إن هذه الصفقة ستنعش خزينة حامل لقب الدوري الفرنسي ب100 مليون يورو.

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