الإعلان الرسمي عن الهيئة الإدارية المؤقتة للفيصلي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأعلنت وزارة الشباب عن الهيئة الإدارية المؤقتة الجديدة للنادي الفيصلي برئاسة العميد جهاد عيسى قطيشات، خلف لمعالي المهندس نضال الحديد.وستضم الهيئة المؤقتة عبد المجيد العدوان، زياد مزاهرة، معاذ الحديد، أمجد المجالي، أسامة العكالية وعادل الشوبكي .وكان نضال الحديد قد أعلن عن استقالته من رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي قبل أسابيع، تمهيدا لترشحه لرئاسة النادي، حيث أعلن النائب السابق لسمو رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، نيته خوض غمار الانتخابات بعد أن تم قبوله رسميا في عضوية الهيئة العامة للنادي .وسيتنافس الحديد مع المرشح الآخر لترأس مجلس إدارة النادي سليمان العساف، علما أن الموعد المتوقع للانتخابات سيكون في منتصف العام الحالي .