الإعلان عن قائمة منتخب البرتغال

الوكيل الإخباري - أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عن قائمته لخوض المباريات المتبقية في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" في فترة التوقف الدولي المقبلة.



من المقرر أن يخوض منتخب البرتغال مباراتين أمام كل من لوكسمبورغ وآيسلندا، ضمن تصفيات "يورو 2024" في ألمانيا.



وتصدر النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما)، قائد نادي النصر السعودي، قائمة الأسماء التي اختارها مارتينيز لمنتخب البرتغال في نوفمبر، بالرغم من أنه ضمن تأهله إلى نهائيات "يورو 2024".



قائمة منتخب البرتغال لفترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر 2023:



لحراسة المرمى: ديوغو كوستا - خوسي سا - روي باتريسيو.



لخط الدفاع: أنتونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - ديوغو ليتي - غانكالو إيناسيو - جواو كانسيلو - ديوغو دالوت - بيبي - نونو مينديز - غيريرو - روبن دياز.



لخط الوسط: برونو فرنانديز- برناردو سيلفا - فيتينيا - أوتافيو - روبن نيفيز - ماتيوس نونيز - جواو ماريو - بالينيا.



لخط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديوغو جوتا - غونكالو راموس - جواو فيليكس - رافائيل لياو.





ويحتل منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة السابعة (G) في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، برصيد 24 نقطة، وضمن تأهله رسميا إلى نهائيات بطولة "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا.



وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة العاشرة لتصفيات "يورو 2024" في ألمانيا، قبل جولتين من النهاية:



1- البرتغال – 24 نقطة

2- سلوفاكيا – 16 نقطة

3- لوكسمبورغ – 11 نقطة

4- أيسلندا – 10 نقاط

5- البوسنة والهرسك – 9 نقاط

6- ليشتنشتاين – دون نقاط.

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