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السبت، 02-09-2023 04:01 م

الإعلان عن مواعيد مواجهات ريال مدريد في التشامبيونزليج

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم السبت، مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأسفرت قرعة دور المجموعات، الخميس الماضي، وقوع ريال مدريد في المجموعة الثالثة بجوار نابولي وسبورتينج براجا ويونيون برلين.

وجاءت مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات كالتالي: 

الجولة الأولى - 20 سبتمبر/أيلول 

ريال مدريد - يونيون برلين

الجولة الثانية - 3 أكتوبر/تشرين أول

نابولي - ريال مدريد

الجولة الثالثة - 24 أكتوبر/تشرين أول 

سبورتينج براجا - ريال مدريد

الجولة الرابعة - 8 نوفمبر/تشرين ثان

ريال مدريد - سبورتينج براجا

الجولة الخامسة - 29 نوفمبر/تشرين ثان 

ريال مدريد - نابولي

الجولة السادسة - 12 ديسمبر/كانون أول 

يونيون برلين - ريال مدريد

وستقام المباراة النهائية للبطولة الأوروبية، على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.

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