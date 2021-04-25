الإعلان عن نتيجة فحوصات كورونا التي خضع لها فريق الوحدات

الوكيل الإخباري

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- أنس عشاأعلن نادي الوحدات عن صدور نتائج فحوصات كورونا المستجد "كوفيد-19" التي خضعت لها بعثة الوحدات في العاصمة السعودية الرياض قبل لقاء النصر السعودي غدا الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال اسيا.وحسب طبيب فريق كرة القدم بنادي الوحدات مؤيد عمر فإن نتائج الفحوصات جاءت سلبية وأثبتت خلو الفريق من فيروس كورونا.وينص البروتوكول الصحي المعمول به من الاتحاد الآسيوي لبطولة دوري الأبطال، على أن يخضع كل فريق لفحوصات كورونا قبل كل مباراة يخوضها بالبطولة .ويتقابل الوحدات مع النصر عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد ، لحساب الجولة الخامسةمن مباريات المجموعة الرابعة من البطولة، علما ان مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.