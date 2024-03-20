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الأربعاء، 20-03-2024 03:52 م

الإفراج عن داني ألفيس

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة برشلونة، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة السابق، بشأن قضية الاعتداء المتهم فيها، بكفالة قدرها مليون يورو.

وكانت محكمة برشلونة قد قضت في وقت سابق، بحبس ألفيس لمدة 4 سنوات ونصف، بعد ثبوت تهمة اغتصابه لفتاة في أحد الملاهي الليلية بمدينة كتالونيا، أواخر عام 2022.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد قضت محكمة برشلونة، اليوم الأربعاء، بالإفراج المشروط عن ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو.

وجاء هذا القرار، رغم أن ألفيس لم يقض سوى ربع مدة العقوبة، ولكن لا يزال من الممكن الاستئناف على القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.

وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة اشترطت حضور ألفيس لجلسة المحكمة مرة واحدة أسبوعيا، مقابل السماح له بقضاء الفترة المقبلة خارج السجن.

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