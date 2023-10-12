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الخميس، 12-10-2023 05:42 م

الإنتر يطارد صفقة مجانية من البريميرليج

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الوكيل الإخباري - أفادت تقارير صحفية مساء الخميس، بأن إنتر ميلان يراقب أحد لاعبي وست هام، ويأمل في التعاقد معه مجانا بمجرد انتهاء عقده.

توماس سوتشيك البالغ من العمر 28 عامًا، ينتهي عقده مع وست هام حتى يونيو/حزيران 2024 ولم يوقع عقدًا جديدًا بعد، لكن وست هام لديه خيار التمديد لمدة 12 شهرًا.

ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن وست هام لن يقوم بتفعيل الخيار، إذا أوضح سوتشيك أنه يريد مغادرة النادي، مع وجود عرض جاد من الإنتر.

وبعد سنوات من الإنفاق ببذخ، اكتسب إنتر ميلان سمعة من خلال التعاقد الذكي مع العديد من اللاعبين في صفقات مجانية.

ووصل أمثال ماركوس تورام وديفي كلاسن وخوان كوادرادو كصفقات مجانية في الصيف، على غرار هاكان تشالهان أوجلو وأندريه أونانا وهنريك مخيتاريان في العامين الماضيين.

ويتطلع مدرب الإنتر سيموني إنزاجي، إلى تعزيز خط وسط النيراتزوري، ويناسب سوتشيك متطلباته، كونه لاعبا خبيرا.

وشارك سوتشيك في 10 مباريات بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، وسجل 4 أهداف، بما في ذلك هدفين في آخر مباراتين لوست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد شيفيلد يونايتد ونيوكاسل.

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