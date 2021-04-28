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الأربعاء، 28-04-2021 11:16 م

الاتحاد الآسيوي : الوحدات يسيطر في دوري الأبطال

الوحدات


الوكيل الإخباري - أنس عشا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تشكيل الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال اسيا "2021"، والتي شهدت تواجد "4" لاعبين من الوحدات كأكثر لاعبي الفرق المشاركة بالبطولة .
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ونشر الاتحاد الآسيوي صورة التشكيل والذي إحتوى على أحمد ثائر، أحمد سمير، عبدالله الفاخوري وأحمد زريق، علما أن الأخير جاء رابعا من بين أفضل نجم الجولة ، كما علق الاتحاد الآسيوي على الصورة : " الوحدات يسيطر".




وكان الوحدات قد هزم النصر السعودي بالجولة الخامسة بنتيجة (2/1)، في أول فوز بتاريخ الأندية الأردنية بمسابقة دوري الأبطال .

 




 

 


 

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