الاتحاد الآسيوي : الوحدات يسيطر في دوري الأبطال

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- أنس عشاأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تشكيل الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال اسيا "2021"، والتي شهدت تواجد "4" لاعبين من الوحدات كأكثر لاعبي الفرق المشاركة بالبطولة .ونشر الاتحاد الآسيوي صورة التشكيل والذي إحتوى على أحمد ثائر، أحمد سمير، عبدالله الفاخوري وأحمد زريق، علما أن الأخير جاء رابعا من بين أفضل نجم الجولة ، كما علق الاتحاد الآسيوي على الصورة : " الوحدات يسيطر".وكان الوحدات قد هزم النصر السعودي بالجولة الخامسة بنتيجة (2/1)، في أول فوز بتاريخ الأندية الأردنية بمسابقة دوري الأبطال .