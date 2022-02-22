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الثلاثاء، 22-02-2022 02:58 م

الاتحاد الآسيوي يتجاهل الأردن مجددا ،، ما الأسباب !؟

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا 

أثار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استغراب الجميع بإعلانه الدول المستضيفة للتصفيات المؤهلة لكأس امم أسيا 2023، قبل سحب القرعة في سابقة غريبة وجهت القرعة وجنبت منتخبات عديدة مواجهة بعضها البعض مثل الكويت وأوزبكستان .اضافة اعلان


 

القرار المثير للإستهجان استثنى الأردن ورفض طلبها باستضافة مجموعتها دون أي توضيحات، والأغرب أن الاتحاد الآسيوي لم يكشف عن المعايير التي تم استخدامها في التحديد ولم يبلغ أي من الاتحادات الوطنية بها، مما يضع ألف علامة استفهام على طريقة الإختيار.

ولا يمكن للاتحاد الآسيوي اعتبار الظروف الوبائية سببا لإن الأردن وفي أكبر الفترات الصحية صعوبة ومع انتشار الجائحة بصورة خطيرة قبل شهور، استطاع استضافة المنافسات الكروية وكان أهمها مباريات كأس الاتحاد الآسيوي للأندية .

كما لا يمكن أن يعتبر الاتحاد الآسيوي قراره الغريب بهدف منح بعض الدول فرصة التنظيم، فالأشقاء في الكويت استضافوا ما تبقى من مباريات مجموعتنا في تصفيات كأس العالم، وأوزبكستان ستسضيف نهائيات اسيا تحت 23 سنة وبالتالي فالأردن أحق بالفرصة .

ويعد الأردن من أفضل الدول تنظيميا بين الدول المتنافسة في التصفيات، وسبق له استضافة كأس العالم للشابات 2016، وكأس امم اسيا للسيدات 2018، ومجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2020، ودوري أبطال اسيا للسيدات 2020، والعديد من الاستحقاقات الدولية في أغلب الرياضات ووفق أكبر المعايير القارية والعالمية .

وستسحب قرعة تصفيات كأس اسيا 2023 يوم الخميس المقبل، حيث جاء منتخبنا بالمستوى الأول رفقة فلسطين، البحرين، قرغيزستان، أوزبكستان والهند .

 




 

 


 

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