الاتحاد الآسيوي يتجاهل المواهب الأردنية

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الوكيل الإخباري - أنس عشاانطلقت التصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية تحت 23 عام، حيث سيخوض منتخبنا الوطني مباراته الأولى أمام تركمانستان يوم غد الإثنين، عند الساعة السابعة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.وبالتزامن مع انطلاق التصفيات، نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم) اسماء المواهب المنتظر تألقها وهم "حسب اختيارات الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي" : السعودي خالد الغنام ، الياباني يوتا غوكي ، الأوزبكي حسين نورتشاييف، الفيتنامي نغوين فان توان ، الإماراتي علي صالح، الكوري الجنوبي تشوي جون، الإيراني أمير علي صادقي والطاجكي أمير علي صادقي.المثير للجدل أن الاتحاد الآسيوي واصل تجاهله للمواهب الأردنية التي تعد من الأبرز في القارة وتوجت قبل أيام بلقب بطولة غرب اسيا؛ فهل يعقل أن يتم تهميش نجوم أمثال إبراهيم سعادة، عمر هاني، هادي الحوراني، نزار الرشدان، علي علوان، بوجبا، يزن النعيمات والقائمة تطول !؟