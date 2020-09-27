الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الأحد، 27-09-2020 10:20 ص

الاتحاد الآسيوي يحسم أمر اعتراض الهلال

800_e1b019d4ba


الوكيل الإخباري _ رفضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاعتراض المقدم من الهلال السعودي على استبعاده من دوري أبطال آسيا.

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانا مقتضبا، جاء فيه: "قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد، رد الاعتراض المقدم من الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، استنادا للمادة 4.3 من التعليمات الخاصة للمسابقات خلال جائحة كوفيد-19".


وأتم: "ولن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر".

واستبعد الاتحاد الآسيوي، الأربعاء الماضي، الهلال السعودي الذي ضرب فيروس كورونا معظم لاعبيه، بعد شطب نتائجه في دوري أبطال آسيا، عقب إخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعبا، كحد أدنى، لخوض مباراته أمام شباب الأهلي دبي، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202028112129900237496

هل قصد إهانة النصر؟ محمد السهلاوي يوضح تصريحاته

9EE57F56-AAD7-4194-A82C-B856724010EE.

محرز يوجه رسالة مشفرة لزيدان

bakry-1200x675

إصابة عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز بفيروس كورونا

الأهلي-الهلال-2

تصريح الطائرة لحارس أهلي جدة يستفز الهلال ويثير الجدل

920202410613305179553

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

202092

ضربة قوية لمانشستر سيتي