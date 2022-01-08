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السبت، 08-01-2022 05:14 م

الاتحاد الآسيوي يسترجع ذكريات النشامى

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
استحضر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ذكريات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم "2011" والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من خلال سلسلة محطات تاريخية .اضافة اعلان

 
ونشر الاتحاد الآسيوي ملخصا مكتوبا لمشاركة كتيبة المدير الفني العراقي عدنان حمد، وجاء بعنوان "الفرح للأردن، الصدمة للسعودية " ، وجاء فيه : 

" كانت الآمال كبيرة بالنسبة للسعودية وصيفة عام 2007، على الرغم من تعادلها مع غريمتها اليابان في المجموعة الثانية، لكن ما تحقق في الدوحة لم يكن أقل من كارثي لواحد من أنجح المنتخبات في آسيا.

قدم البديل تيسير الجاسم من خلال هدفه المميز في الشوط الثاني في مباراة الجولة الأولى والتي خسرتها السعودية بنتيجة 1-2 أمام سوريا لمحة من الأمل، لكن الجماهير السعودية لم تعرف سوى القليل لأنه كان هدفهم الوحيد في البطولة.


افتتح الأردن مشواره في المجموعة الثانية بأناقة، وتفوق على اليابان حتى الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أحرز مايا يوشيدا هدف التعادل. تشبث الأردنيون بأدائهم وترجموه إلى فوز مميز بنتيجة 1-0 على السعودية في المباراة الثانية. ثم تغلبوا على سوريا في الجولة الثالثة 2-1 وتأهلوا إلى الدور ربع النهائي.



في غضون ذلك، بقيت السعودية تترنح حيث أنهت مشوارها بخسارة كبيرة أمام اليابان بنتيجة 0-5، وهي نتيجة لا تزال حتى الآن هي الأسوأ لها على الإطلاق في نهائيات كأس آسيا. "

ويأتي الملخص الآسيوي للبطولة، والموجود على الموقع الرسمي للاتحاد القاري بسبب الذكرى الـ 11 لانطلاق البطولة والتي صادفت يوم أمس 7 كانون الثاني/يناير، و اختتمت بعد 22 يوماً من المنافسات وحققت اليابان رقماً قياسياً من خلال حصدها لقبها القاري الرابع.


وأقيمت مباريات بطولة كأس آسيا 2011 في خمسة استادات، والتي من المقرر أن يستضيف اثنان منها مباريات في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث استضافت الدوحة منافسات أفضل بطولة في القارة الآسيوية للمنتخبات للمرة الثانية في تاريخها بعد المرة الأولى في عام 1988.

 




 

 


 

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