الاتحاد الآسيوي يقرر تأجيل تصفيات كأس العالم

الوكيل الاخباري - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

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وستلعب المباريات التي كان من المفترض إقامتها الشهر المقبل لتلعب في شهر حزيران القادم، على أن تقام مباريات كل مجموعة بنظام التجمع في بلد واحد.





وتأتي هذه التأجيلات بسبب تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وما فرضته من قيود على السفر والتنقلات بين الدول.



ويلعب منتخبنا الوطني الأول في المجموعة الثانية، ويحل بالمركز الثاني بـ "10" نقاط، وبفارق نقطتين عن أستراليا المتصدرة، وبالرصيد ذاته لمنتخب الكويت الذي يقاسمه الوصافة.



