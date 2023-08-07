الاتحاد الأردني للمصارعة ينهي استعداداته لبطولة العالم تحت سن الـ20

الوكيل الإخباري - أكد الاتحاد الأردني للمصارعة، الانتهاء من الاستعدادات لبطولة العالم للمصارعة تحت سن الـ20، والتي تقام من 14 إلى 20 آب المقبل، على صالة الأميرة سمية بنت الحسن بمدينة الحسين للشباب.



وقال نائب رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة عبدالله قطيشات في تصريحات صحفية، إن البطولة ستجلب العديد من المكتسبات للأردن ما ينعكس على مستقبل المصارعة الأردنية، إضافة إلى النواحي الاقتصادية.



وأشار إلى أن العمل في صالة الأميرة سمية شارف على وضع اللمسات الأخيرة، إذ تم تجهيزها بكل المتطلبات حسب تعليمات الاتحاد الدولي.

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