الاتحاد الأردني ينهي خدمات مدرب المنتخب النسائي

الوكيل الإخباري - قررت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، إنهاء خدمات مدرب المنتخب الوطني النسوي ديفيد ناشيمنتو، بعد "تقييم المرحلة السابقة وتواضع النتائج التي قدمها المنتخب خلال المشاركات الماضية"، بحسب ما ذكر الاتحاد الأربعاء.



كما قررت الهيئة التنفيذية تكليف المدرب ماهر أبو هنطش، لقيادة منتخب "النشميات" خلال الفترة المقبلة مع استمراره مدربا للمنتخب النسوي تحت 20 عاما، إضافة إلى استمرار عمل الجهاز الفني المعاون للمنتخب النسوي الأول.



وأسندت الهيئة التنفيذية مهمة تدريب المنتخب الوطني النسوي تحت 17 عاما للمدرب البرازيلي هوجو فيلامي، إضافة إلى استمرار عمله مساعدا لأبو هنطش مع المنتخب النسوي الأول.



وفي المقابل، يواصل الاتحاد "دراسة وتقييم الكرة النسوية بشكل شامل، بما يحقق التطلعات للمنافسات المقبلة" على ما أفاد الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني.





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