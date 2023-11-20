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الإثنين، 20-11-2023 02:38 م

الاتحاد الإسباني: إصابة جافي خطيرة

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن تعرض جافي لاعب خط وسط برشلونة، للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي.

وتعرض جافي للإصابة خلال المشاركة في انتصار إسبانيا بنتيجة (3-1) في مواجهة جورجيا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وأصدر الاتحاد الإسباني، بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، قال فيه: "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، وسيخضع لفحوصات دقيقة لمعرفة المدى الحقيقي للإصابة".

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه داخل معسكر المنتخب الإسباني كانوا متشائمين للغاية، وهناك أنباء عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

وسجل أهداف إسبانيا في اللقاء روبن لي نورماند (ق4)، فيران توريس (ق55)، لوتشوشفيلي "هدف عكسي" (ق72)، بينما سجل كفاراتسخيليا هدف جورجيا الوحيد في الدقيقة 10.

وكان المنتخب الإسباني، قد حسم عبوره لليورو قبل جولتين، ونجح في تأمين صدارة جدول الترتيب، برصيد 21 نقطة، بينما جاءت جورجيا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط فقط

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