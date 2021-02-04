الاتحاد الإسباني يرفض تخفيض عقوبة نجم ريال مدريد

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، مساء امس الأربعاء، عن قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعدما طالبت إدارة ريال مدريد بتخفيض عقوبة نجم الفريق.





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وتقدمت إدارة ريال مدريد بطلب بتخفيض عقوبة الإيقاف التي تعرض إليها البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع الفريق، بعد تعرضه للطرد أمام ليفانتي، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا، بعدما تدخل بشكل عنيف على المهاجم سيرجيو ليون.





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن رابطة الليجا رفضت طلب ريال مدريد، وتم تأكيد البطاقة الحمراء على ميليتاو، وبالتالي إيقافه لمدة مباراة واحدة.







وذكرت التقارير إلى أن ريال مدريد قدم صورًا تظهر أن فرصة تسجيل ليفانتي لم تكن واضحة، لكن الرابطة قالت إن الصور المقدمة للعبة تدعم تقرير الحكم.



يستعد ريال مدريد مساء السبت المقبل أن يحل ضيفًا على نظيره هويسكا على ملعب ألكوراز ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



نادي العاصمة الإسبانية مدريد، يعيش أيامًا صعبة في كل المسابقات الرسمية التي يخوضها، إذ خرج من دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا، كما خسر لقب كأس السوبر الإسباني من دور نصف النهائي، فيما تعرض إلى هزيمة مفاجئة في الجولة الماضية على يد ليفانتي، دفعته إلى التراجع في المركز الثالث بجدول الترتيب، بعد أتلتيكو مدريد، وبرشلونة.







المصدر : ملاعب



