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الإثنين، 27-02-2023 04:19 م

الاتحاد الإسباني يكشف عن حكم كلاسيكو الريال وبرشلونة في كأس الملك

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الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو المرتقب الخميس المقبل، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

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ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة الخميس المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 19 مارس المقبل.

عيّن الاتحاد الإسباني، الحكم المحلي مونويرا مونتيرو لإدارة مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو"  الخميس المقبل.

مباراة الريال ضد برشلونة فى كلاسيكو كأس الملك
 
ويفتقد برشلونة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي  كأس ملك إسبانيا.

كشف برشلونة في بيان رسمي، عن إصابة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البلوجرانا في عضلة الفخذ الخلفية بعد مشاركته في مباراة ألميريا.

وأضاف بيان البارسا، أن عودة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للمشاركة مع برشلونة من جديد تعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة، لكن تأكد غيابه عن مباراة ريال مدريد في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الخميس المقبل.

 

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