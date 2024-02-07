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الأربعاء، 07-02-2024 02:50 م

الاتحاد الاردني: هدفنا الحصول على لقب كأس آسيا

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم مروان جمعة، إن هدف منتخب "النشامى" بات واضحا الآن وهو الحصول على لقب كأس آسيا.

وبلغ المنتخب الوطني دور نصف نهائي البطولة القارية لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على طاجيكستان بهدف وحيد في دور ربع النهائي على ملعب أحمد بن علي في قطر.

وقال جمعة، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هو المسؤول عن تذاكر المباريات، والاتحاد الأردني يحاول العمل على تأمين أكبر عدد من الجماهير.

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