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الخميس، 08-12-2022 04:14 م

الاتحاد البرتغالي يعلق على أنباء تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب في قطر

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الوكيل الإخباري -  نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن يكون النجم كريستيانو رونالدو قد هدد بمغادرة معسكر المنتخب في مونديال قطر، لعدم مشاركته أساسيا ضد سويسرا في الدور ثمن النهائي.

واتخذ المدرب فرناندو سانتوس، قرارا مفاجئا بإبقاء رونالدو على دكة البدلاء الثلاثاء، وسجل بديله اليافع غونسالو راموس ثلاثية "هاتريك" في الفوز الكاسح 6-1 على سويسرا.

ودخل رونالدو في الدقيقة 73 عندما كانت البرتغال متقدمة 5-1، ولكن صحيفة "ريكورد" البرتغالية أفادت بأن المهاجم سبق أن هدد في المغادرة بعد محادثة مشحونة مع سانتوس.

ونفى الاتحاد البرتغالي هذه الإشاعات وقال في بيان "يوضح الاتحاد أن قائد سيليساو لم يهدد أبدا في الرحيل عن المنتخب خلال الإقامة في قطر".

وتابع "كل يوم، يعمل رونالدو على تعزيز سجله الاستثنائي في خدمة المنتخب والبلاد، وهذا أمر يجب أن يحترم".

وقال الاتحاد، إن مشاركة رونالدو كبديل في المباراة أمام سويسرا كان دليلا آخر على التزامه.

ويعتبر رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة مع البرتغال وهو أفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم.

وتلتقي البرتغال مع المغرب بعد غد السبت في الدور ربع النهائي ومن المحتمل أن يشارك راموس أساسيا بدلا من رونالدو مجددا.

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